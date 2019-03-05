Bakan Soylu: Özhaseki'nin emrindeyiz!

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Türkiye'nin kalbi olduğunu, Özhaseki'nin emrinde olduklarını söyledi.

Güncellenme 05 Mart 2019 11:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin sadece belediye başkanlığı yapmadığını, iyi bir bakan olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iyi bir dost olduğunu vurguladı.

“Özhaseki’nin emrindeyiz”

Özhaseki’nin Türkiye’nin en önemi sorunlarından bir tanesine neşter attığını belirten Bakan Soylu, belediye başkanlığı yaptığı yerleri inşa ettiğini, Ankara için de büyük projelere imza atacağını, Özhaseki’nin emrinde olduklarını söyledi.

“Bir yandan DEAŞ’ın bir yandan da FETÖ’nün ayağına basıyoruz”

Bakan Soylu; bir yandan PKK’nın ayağına, bir yandan PYD ve FETÖ’nün ayağına, bir taraftan da DEAŞ’ın ayağına bastıklarını dile getirerek, organize suç çeteleri ile de mücadele ettiklerini, bu cesareti ise kendilerine verilen oylardan aldıklarını belirtti.

“Ankara Türkiye’nin kalbidir”

Özhaseki ile birlikte Ankara’nın örnek bir şehir olacağını ileri süren Bakan Soylu, "Ankara sadece Türkiye’nin başkenti değildir, tüm gönül coğrafyasının başkentidir. Ankara aynı zamanda Türkiye’nin kalbidir. Başta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kalbidir" dedi.