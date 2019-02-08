Bakan Soylu, ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Kartal'daki göçükte şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 vatandaşın da sağ olarak çıkarıldığını belirtti.

Güncellenme 08 Şubat 2019 15:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bina çökmesi sonrası 47. Saate girildiğini, çalışmaların hızla devam ettiğini, AFAD dahil tüm sağlık ekipleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını, şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 vatandaşın da sağ olarak çıkarıldığını söyledi.

14 yaralının durumu iyi

Bakan Soylu, dün akşam saat 23.00'te kayıp sayısının 11 olduğunu, o saatten sonra 3 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini, sağ kurtulamadıklarını, hafif yağmurun herhangi bir yavaşlatıcı engelinin söz konusu olmadığını, 14 yaralının durumunun iyi olduğunu, göçük altında kalanların sağ salim bir şekilde çıkarmayı umut ettiklerini belirtti.

“Şu anda ne söyleniyorsa doğru değil”

Binanın çökme nedeni olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Şu anda ne söyleniyorsa doğru değil. Binanın yapım anına, kim tarafından nasıl yapıldığı yönünde söylenenler var. Kolonların kesilmesi ve diğerlerinin tevatür olduğunu, netleşmiş bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak açıklamaya kadar itibar edilmemesi gerekir. Biz net olmayan hiçbir bilgiyi paylaşmıyoruz. Bu olayın müsebbibi kimse cezasını bulacaktır" dedi.

Bakan Soylu, 11 kişiden hala haber alınamadığını da belirtti.