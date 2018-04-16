Bakan Soylu, OHAL'in bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin OHAL'de, 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdüğünü, istihdamın da bir o kadar arttığını ve bu süreçte işsizlerin iş sahibi olduğunu söyledi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 13:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin olağanüstü halde 15 Temmuz'dan sonra 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdüğünü, istihdamın bir o kadar arttığını ve insanların iş bulduğunu söyledi.

Bölge insanını birbirine düşürmek istiyorlar

Bu bölgenin insanlarını birbirlerine düşürdüklerini belirten Soylu, çocukları, kadınları, yaşlıları kendi topraklarına hasret bıraktıklarını, 5 bin tır silah verip, 'Terörle savaşıyorum’ diye bir bahaneyle masum insanların üstüne saldıklarını, Esed'in koltuğuna yapıştığını ve halkını katlederek iktidarını sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

Bıçak kemiğe dayandı

Batılı sözde medeni devletlerin kiminin kulağını kiminin gözünü tıkadığını, bu devletlerin samimi olmadı durumdan operasyona gerek kalmayacağını, artık bıcağın kemiğe dayandığını, kimyasal silahları görünce apar topar operasyon yaptıklarını, dün samimi olmaları durumunda bugün bu operasyona gerek kalmayacağını, terör örgütleri ile değil de devletlerle iş birliği yapmış olsalardı bugün dünyayı büyük bir kutuplaşmanın eşiğinde bırakmış olmayacaklarını söyledi.

CHP’ye tepki

Bakan Soylu, "Şimdi bu tabloda bizim ana muhalefet de diyor ki 'Ben sana dememiş miydim, Ortadoğu bataklığına girmeseydin.' Derdi neymiş, derdi doların yükselmesiymiş. Kılıçdaroğlu, bu millet insanlığını döviz kuruna satmaz, sen bu ülkeyi yanlış tanımışsın, yanlış bilmişsin. Türkiye ne yapmış, ölümden kaçan insanlara kapısını açmış. Kapatsa mıydı? İnönü CHP'sinin Boraltan Köprüsü'nde yaptığı gibi insanları ölüme geri mi yollasaydık, yanı başımızda Türkiye'ye saldırmak için tahkimat yapan bir terör örgütüne karşı kafamızı kuma mı gömseydik, 'Aman dolar yükselmesin' diye onurumuzu, tarihimizi, geçmişimizi, 400 yıl aynı sancak altında beraber yaşadığımız insanlarımızı, bildiklerimizi ayaklar altına mı alsaydık? Döviz kurları düşükse dünyada bizim için her şey yolunda mı? Yanı başımızda kan gövdeyi götürürken biz para mı sayacaktık?" dedi

OHAL’de işsizler iş buldu

Uzun süredir tartışma konusu olan OHAL'le ilgili de konuşan Soylu, Türkiye'de olağanüstü hal olduğunu, Trabzon'a gelen turist sayısı olağanüstü halde yüzde 125 arttığını, Antalya'da yüzde 55 arttığını, Türkiye genelinde ilk 3 ayda yüzde 34 arttığını, elin adamı Türkiye'ye güveniyor ama maalesef Türkiye'de siyaset yaptığını zannedenler, Türkiye'ye itibar etmediğini, Türkiye'nin olağanüstü halde 15 Temmuz'dan sonra 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdüğünü, istihdamın arttığını ve bu süreçte işsizlerin iş bulduğunu belirtti.

OHAL’de etkinlikler arttı

Bakan Soylu, OHAL'in 21 aydır devam ettiğini, 21 ayda bir önceki olağanüstü hale girmeden önceki 21 ayda Türkiye'de toplam 79 bin 653, yani neredeyse 80 bin etkinlik olduğunu, OHAL sonrası 21 ayda da toplam etkinlik sayısının 66 bin olduğunu, arada büyük bir fark olmadığını, OHAL'den önceki 21 ayda bu etkinliğe katılan insan sayısı 43 milyon 600 bin, OHAL'in içindeki 21 ayda bu etkinliğe katılan insan sayısı 57 milyon 400 bin, yani önceki yılki rakamdan daha fazla olduğunu vurguladı

Bakan Soylu, "2911 sayılı kanuna göre izinli yapılan etkinlikler, OHAL'den önceki 21 ayda bin 700, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 650. Arada bir fark yok, aynı. Yine ifade ediyorum, kanuna aykırı etkinlikler, bakın adamların dertleri nerede, kanuna aykırı etkinlikler OHAL'den önceki 21 ayda 6 bin 500, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 725. Legal, meşru, bütün etkinliklere bu ülkede OHAL'den önceki 21 ayda ne kadar izin verilmişse, bu ülkede ne kadar yapılmışsa, OHAL'den sonraki 21 ayda da aynı şekilde ortaya konuldu ve yapıldı ama ifade etmek istiyorum OHAL'den önce 2 bin 453 etkinliğe müdahale edilmiş. OHAL esnasında 21 ayda sadece ve sadece 560 etkinliğe müdahale edilmiş. Aslında yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiş" ifadelerini kullandı.

FETÖ sadece bir terör örgütü değildir

FETÖ'nün sadece bir terör örgütü olmadığını söyleyen Bakan Soylu, bu örgütün aynı zamanda bir casusluk içeren istihbari örgüt olduğunu, bugün sadece ByLock'la FETÖ'nün tespit edilmediğini, sadece 15 Temmuz gecesi o hain eylem içerisinde bulananlarla FETÖ'nün tespit edilmediğini, devletin içerisinden, milletin içerisinden bu irini, cerahati çekip almaya çalıştıklarını söyledi.