Bakan Soylu o sözleri doğruladı!

Bakan Soylu, HDP'li Buldan'ın açıklamalarını ve CHP hakkında verdiği talimatı doğruladı.

Güncellenme 28 Haziran 2018 14:01

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldığını söylemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, Buldan'ı aradığını, söylediklerinde eksik değil fazla olduğunu, CHP'li il başkanlarının çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cenazelerine katılmamasına yönelik verdiği talimat verdiğini söyledi.

Soylu, valilere müsteşar üzerinden talimat gönderdiğini, 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' dediğini, konunun bu kadar basit olduğunu, onların gideceği bir adres olduğunu, o adresleri de göstereceklerini, PKK'lıların cenazeleri olduğunu, sandıkta beraber olanların cenazede de birlikte olması gerektiğini belirtti.

Bakan Soylu'nun Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştirilen infazın sorumlusu olarak HDP'yi gördüğünü söyleyen Buldan, 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karartmalarına asla izin vermeyeceklerini, Soylu'nun bir partinin Eş Genel Başkanı'nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemeyeceğini, herkesin haddini bilmesi gerektiğini, İçişleri Bakanı'nın bugüne kadar yapması gerekenleri yapmadığını, HDP ile uğraştığını, Ortada herkesin kınadığı bir olayın olduğunu, gidip suçluları yakalamak yerine HDP ile uğraşmaya devam edildiğini, bütün bu sözleri kendisine iade ettiklerini ifade etti.