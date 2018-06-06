Bakan Soylu, o iddiaları bu sözlerle yalanladı

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun ve İnce'nin telefonlarının dinlendiğine dair iddiaların tiyatral bir gösteri olduğunu söyledi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 14:35

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözünün bir tiyatral gösteri olduğunu, bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olması durumunda halkın içine çıkanın namert olacağını söyledi.

Bakan Soylu, bunun çok ayıp ve çok yanlış bir şey olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ile ilgili, 'Biz Türkiye'ye güvenmiyoruz, yabancı turist Türkiye'ye gelmesin, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmesin' dediğini, bunu söyleyenin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Soylu, "Yabancı turist, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelemeyecek bu insanlar ne yiyecek? Taş mı yiyecekler. Kapalıçarşı'nın duvarlarını mı yiyecekler? İşleri güçleri bir tek şeydir; 'Bulanık suda bir söz söylerim de birkaç kişinin kulağında bir kırıntı kalabilir mi?' Bırakın Kılıçdaroğlu'nu, İnce'yi, bizim ülkemiz bütün meselelerini demokrasi ve hukuk içerisinde halletmektedir. Geçen günlerde de öyle bir safsata ortaya koydular. Bunlara hiç kimse, vatandaşımız itimat etmesin. Onlar şu anda 25 Haziran'ın mazeretlerini yukarıdan aşağıya dizmeye çalışıyorlar. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz demokrasi ve hukuk çerçevesinde Türkiye'yi geleceğe ve yarınlara taşımaktır" dedi.