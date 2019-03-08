Bakan Soylu net konuştu! Gereği yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu; terör örgütü PKK’ya yardım edip Türkiye’de tatil yapan Avrupalı vatandaşlarla ilgili sert ifadeler kullandı.

Güncellenme 08 Mart 2019 12:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya yardım edip Türkiye’de tatil yapan Avrupalı vatandaşlarla ilgili sert ifadeler kullandı. Bakan Soylu; bundan sonra böyle olmayacağını, gereğinin devlet olarak yerine getirileceğini söyledi.

“Gereğini devlet olarak yapacağız”

Türkiye’ye hakaret edip, Türkiye aleyhine işler yapıp, PKK'ya para gönderen Avrupalılar Türkiye’nin de bir yaptırımı olacağını belirten Bakan Soylu, Türkiye'ye geldikleri zaman, 'bizim vatandaşımız' Bunlar geldikleri zaman oh, Bodrum'da, Antalya'da güzel-güzel tatil yapacaklar, sonra da geri dönecekler. Bundan sonra böyle olmayacak. Gereğini devlet olarak yerine getireceğiz dedi.

“Meclis üyeleri, HDP ve PKK iltisaklı”

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Esenyurt Belediyesi'nde belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyduğunu, Türkiye'de 299 belediye meclis üyesinin ve il genel meclis üyesinin HDP ve PKK iltisaklı olduğunu, CHP ve zillet ittifakının listelerinde yer aldıklarını söyledi.