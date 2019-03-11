Bakan Soylu müjdeyi verdi! 15 bin kişi alınacak

İçişleri Bakanı Soylu; yakın bir gelecekte 15 bin polis memuru alımı yapılacağını, bu kişilerin 4-5 ay eğitim aldıktan sonra görevine başlayacağını söyledi.

Güncellenme 11 Mart 2019 11:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; gelecek 2-3 gün içerisinde 15 bin polis memuru alımı daha açıklanacağını, 4-5 ay eğitim aldıktan sonra görevlerine başlayacaklarını söyledi.

“Yeni bir tezgah kuruluyor”

15 bin yeni polis daha alınacağının müjdesini veren Bakan Soylu, yeni bir tezgah kurulduğunu, bugüne kadar beceremediklerini bundan sonra becermek için bir tezgah kurulduğunu ileri sürdü.

“Çıldırıyorlar zaten”

Bakan Soylu, terörle mücadelede kullanılan ileri teknolojinin teröristleri ve arkasındaki güçleri çıldırttığını söyleyerek, insansız hava araçlarına yapılan yeni yazılımla teröristlerin artık dağlarda kafalarını dahi çıkartamayacaklarını belirtti.

Bakan Soylu, "Aşağıdan komandolarımız, Mehmetçiklerimiz, özel harekatçılarımız, jandarmalarımız. Yukarıdan da insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz. Çıldırıyorlar zaten. Çıldırıyorlar. Türkiye’nin nasıl insansız hava aracı olur, nasıl Atak helikopteri olur, nasıl füzesi olur, nasıl gemisi olur. Ey dünya yeni başladık yeni” dedi.