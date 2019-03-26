Bakan Soylu, kritik bilgiyi bu sözlerle paylaştı!

İçişleri Bakanı Soylu; teröristlerin dün Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalıştığını ama güvenlik güçleri tarafından yakalandıklarını duyurdu.

Güncellenme 26 Mart 2019 12:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; terör örgütünün Türkiye’ye dün yine patlayıcı sokmaya çalıştığını, operasyonun devam etmesi sebebi ile yerini söylemediğini, girişimin engellendiğini ve Türkiye’ye giremediklerini söyledi.

“Bir örgüt üyesi cezaevinde öldü”

Bir terör örgütü üyesinin hapishanede öldüğünü belirten Bakan Soylu, “Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar” dedi.

“Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı"

Süleyman Soylu, "2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı" ifadelerini kullandı.

“Şu anda 700 kişi kaldılar”

İçişleri Bakanı Soylu, "Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar. Onlarla beraber onları orada yalnız bırakmasınlar. Oralara gelsinler de onları bir can pazarına düşürelim" diye konuştu.