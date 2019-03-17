Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, çok büyük bir tezgah hazırlıyor

İçişleri Bakanı Soylu; Kılıçdaroğlu’nun çok büyük bir tezgah hazırladığını ileri sürdü.

Güncellenme 17 Mart 2019 10:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok büyük bir tezgah hazırladığını ileri sürerek, “Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir” dedi.

“Karşılarında Erdoğan'ı gördüler”

Türkiye'nin hemen yanında bir devlet kurup, oradan Afrin'e bir terör koridoru oluşturulmak istenildiğini belirten Soylu, “Gezi'de, 17-25'te, darbelerle, ekonomik saldırılarla yapamadıklarını, Türkiye'yi dışarıdan kuşatarak yapabileceklerini sananların, karşılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüklerini” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu; bahsettiği devletin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından durdurulduğunu, Erdoğan’ın Irak'ın kuzeyinde devlet kurup Afrin'de terör merkezi oluşturup, bu coğrafyada yeni oyun kurmaya çalışanlara tarihi bir not bıraktığını, bütün dünyaya 'Ey dünya, eğer bu coğrafyada bir oyun kurmak istiyorsan bilesin ki ben buradayken kimseye oyun kurdurmam' dediğini, bu kişilerin şimdi ise yeni bir oyun peşinde olduklarını söyledi.

“4,5 yıl, Türkiye'nin önünü alamayacaklar”

“Önümüzdeki 4,5 yıl, Türkiye'nin önünü alamayacaklarını gördüler” diyen Bakan Soylu, “Belediye meclislerine yerleştirdikleri adamların unsurlarını söyleyeyim size, kimisi patlayıcı taşıyan, kimisi PKK'dan hapis yatan, kimisi Apo'nun İmralı'dan çıkması için açlık grevine giren, kimisi Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden, kimisi PKK eylemlerinde bulunan. Bütün haraç toplayan, bunların hepsini toplamışlar belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi yapıyorlar. Türkiye'ye bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün belediye meclis toplantılarında bunlar Allah muhafaza illerimize bir şehit geldiği zaman, belediye meclisi toplanır der ki, 'bu şehidimizin adını şu caddeye verelim', bunlar da kafayı kaldıracaklar diyecekler ki 'bir dakika, bizim de şurada teröristimiz ölmüştür, biz de onun ismini şuraya vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Türkiye'de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor. İktidara gelemeyeceğini, sandıkla gelemeyeceğini bildiği için Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu bildiği için acaba Türkiye'yi nasıl karıştırırım diye. Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir. Eğer 31 Mart'ta biz bir zaafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmaz, itibarlarını altüst ederler. Bunlara ülkemizi karıştırma imkanı vermeyin. Terörün kökünü kazıyalım” dedi.