Bakan Soylu: İmamoğlu rotasını şaşırdı!

İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun 1,5 ayda rotasını şaşırdığını; 1,5 ayda öfkesini kontrol edemediğini söyledi.

Güncellenme 10 Haziran 2019 16:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun “Senin İstanbul'da ne işin var?” sözlerine tepki gösterdi. Bakan Soylu, "1,5 ayda rotasını şaşırdı, 1,5 ayda öfkesini kontrol edemiyor. Bana diyor ki 'Senin İstanbul'da ne işin var?' Ben sanki Ankara'nın İçişleri Bakanıyım” dedi.

“PKK nereye sızmaya çalışırsa ben oradayım”

“Ben de ona söylüyorum” diyen Bakan Soylu, “Duysun gene söyleyeceğim. PKK nereye sızmaya çalışırsa ben oradayım. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da yaptığımız meseleden sonra gelip İstanbul'da birileri İstanbul'un zenginliği üzerinden yeniden PKK'ya can suyu vermeye çalışırlarsa, ben de bunu engellemeyecek olursam, şehitlerimin ruhunu muazzep ederim. Böyle bir tecrübeyi bizim hep birlikte Türkiye'nin istifadesine sunmamız gerekir. Niye S-400 için mücadele ediyoruz. Derdimiz ne? Eğer almazsak yanlış yaparız. Çünkü S-400 alma günümüz bizim bugündür. S-400 bir özgürlük ve bağımsızlık deklarasyonudur. Kim Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını istiyorsa. S-400 meselesinde evet hükümet doğru yapıyor diye haykırmalıdır. Amerika'dan istedik, verdin mi, vermedin. Çamura yattı. Şimdi kendimiz alıyoruz, bugün gücümüz yetti. Dün yetseydi, dün alırdık. Bundan geri dönmemek lazım” ifadelerini kullandı.

"Hukukun dışına çıksaydık ipliğimizi pazara çıkarırlardı"

Soylu, hukuk içerisinde hareket ettiklerini dile getirerek, "2,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Hukukun dışında bugüne kadar bir adım atmış olsaydım PKK ve onun ortakları, uyuşturucu tacirleri ve onun ortakları, bugüne kadar her yerimizde açığımızı arayan muhalefet ve ortakları ipliğimizi pazara çıkarırlardı. Ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

“Ben domuz yiyerek büyümedim”

Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına geldiğinde verilerin kopyalanması talimatı vermesinin hukuken ve ahlaken yanlış olduğunu ifade eden Soylu, "Sen başka bir filmin içerisindesin. Onları vereceksin Canan'a, tahrip edecek. Nasıl olsa bize ait bir değer yok ki kadıncağızda. Ortak değerimiz yok. Ezan değil, bayrak zaten hak getire. Sallayıp sallayıp duruyor. 'Süleyman Soylu'nun cemaat üyeliğini biliriz' diyor. Doğru, bilirsin. Çünkü ben domuz yiyerek büyümedim. Çünkü ben bu toprakların çocuğu olarak büyütüldüm. Topluma kapalı bir insan olarak büyümedim, ailemde topluma açık büyüdü. İktidar partisi ilçe başkanlığından geliyorum, il başkanlığı yaptım, genel başkanlık yaptım, İçişleri Bakanlığı yapıyorum bir tek suistimalimi görebiliyor mu?" diye tamamladı.