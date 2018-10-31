Bakan Soylu, hakkındaki iddialara ne dedi?

AK Parti'nin Ankara adayı olacağı konuşulan Bakan Soylu bu iddialara ne dedi?

Güncellenme 31 Ekim 2018 09:16

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için AK Parti’nin adayının kim olacağı merak konusu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında AK Parti kulislerinde konuşulanları aktardı.

AK Parti’de Ankara adayı konusunda şu ana kadar herhangi bir karar alınmadığını belirten Sarıkaya, güçlü görünen dört adayın isminin geçtiğini ifade etti.

Mustafa Tuna ile devam edilecek mi?

Sarıkaya, AK Parti’nin mevcut başkan Mustafa Tuna ile devam etmek, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Bakan Emrullah İşler gibi seçenekleri düşündüğünü belirtti.

Öte yandan Sarıkaya, Özhaseki’nin "Seçmenin %60 parti, %30 aday bazlı oy verdiğini" dediğini de aktardı.

Sarıkaya yazısına şöyle devam etti:

AK Parti’nin konuyla ilgili etkin bir başka ismi de aynı yaklaşımı gösterdi, “Ankara seçmeninin %30’u yerli isim istiyor; ama partinin önerdiğine de sonunda oy veriyor” dedi.

Bakan Soylu’nun Belediye Başkan adaylığı konusuna sıcak bakmadığı, soran yakınlarına da, “Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım” dediğine dikkat çekiliyor.

Ali Babacan’ın da siyaset düşünmediğine vurgu yapılıyor. Tuna yapılmayacak ise geriye Özhaseki ve İşler kalıyor…