Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu, Hakkari'de Şehit düşen anne ve oğlu hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 13:10

Türkiye, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Şehit olan anne ve 11 aylık oğluna ağlıyor. Yürekleri dağlayan olayla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı.

PKK, dün de bugün de bebek katiliydi

PKK ile kol kola girenlerin bu katliama ortak olduğunu belirten Soylu, Avrupa’da bu eli kanlı örgüte destek verenler, oturma izni verenler, akıl verenler, taktik verenler, eğitim verenlerin operasyonlara laf söylemeye hakkı olmadığını, PKK’nın dün de bugün de bebek katili olduğunu söyledi.

“Vatan sağolsun”

Şehidin eşi ile hemen görüştüğünü belirten Bakan Soylu, askerin çelik gibi bir iradesi olduğunu, kendisine “Bakanım, karım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan sağolsun” dediğini ifade etti.

“Bu topraklar teröristlere mezar oldu”

Bakan Soylu, ABD’nin 5 bin TIR gönderip de PKK'yı ve PYD'yi orada besleyeceğini, Avrupa’nın onlara destek vereceğini, Avrupa da ABD’nin de bunların arkasında olduğunu, kahraman Mehmetçiğin teröristlere bu toprakları mezar ettiğini, onlara en güzel cevabı böyle verdiklerini söyledi.

“11 aylık bebeğe pusu kurdular”

Karakaya’nın asker olan eşini görev yerinde ziyaret etti, dönerken yola kurulan pusuda şehit olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Mesai arkadaşlarım, benim polis kardeşlerim; burayı iyi dinleyin. Batıda Avrupa'da teröriste destek verenler, ülkelerinde oturma hakkı verenler, siyasi sığınma taleplerini ikiletmeyenler, 5 bin TIR silah gönderenler, profesyonel katilleriyle bunlara eğitim verenler, akıl verenler, taktik verenler, moral verenler, Amerika'dan 10 bin km öteden adamlarını gönderip Kandil'de PKK'nın katillerine eğitim verenler, dernekleri üzerinden para gönderip, Anadolu'nun birliğini bozmaya çalışanlar, ay yıldızlı bayrağa göz dikenler; bir anne ile 11 aylık bebeğine pusu kurdular” dedi.

Bakan Soylu, cinayetin görmezden gelinip, üstü örtülür bir yanı olmadığını, artık hiçbirisinin laf söyleyemeyeceğine, besleyip büyüttüklerinin bu olduğunu, PKK'nın alayının dün de bebek katili olduğunu, bugün de bebek katili olduğunu söyledi.

“Türkiye artık eski Türkiye değil”

Bugünün dünden farklı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, Türkiye’nin artık kendi göbeğini kendi kestiğini, Türkiye’nin terörle mücadelede geri dönülmez bir yola girdiğini, artık Türkiye’ye laf geçiremediklerini, sadece tehditle yetindiklerini, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını, en büyük ortakları olan PKK’nın bugün can çekiştiğini, bugün kanlı ortaklarını kurtarmak istediklerini belirtti.