Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelenin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadele son sayıyı açıkladı.

Güncellenme 04 Haziran 2018 12:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'in artık uzak bir hedef olmadığını, Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacaklarını belirten Soylu, 2021'e kadar jandarmanın profesyonel hale getirileceğini, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldıklarını, toplam sayının 195 bine ulaştığını belirtti.

Bakan Soylu, her yıl 25 bin jandarma alınacağını, profesyonelliğin tamamlanacağını, sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptıklarını, çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 olduğunu, 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardıklarını, şimdi 7 bin ilana çıktıklarını, 10 bin yeni kadro daha alınacağını söyledi.

FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz'dan bugüne kadar 34 bin 127 kişinin tutuklu olduğunu belirten Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılanlar/açıkta olanlar 14 bin 975 kişi, ihraç edilenler 31 bin 429 kişi, göreve iade edilenler de 9 bin 360 kişi olduğunu, ülke genelinde de kamu personeli açıkta 27 bin 923, ihraç edilenler 114 bin 396, göreve iade edilenlerin ise 40 bin olduğunu belirtti.