Bakan Soylu duyurdu! 35 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Soylu, gelecek yıl 25 bin yeni emniyet personeli alacaklarını duyurdu.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 17:26

Arnavutköy POMEM 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl için 18 bin 426 polisi emniyet teşkilatına kattıklarını, yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planladıklarını, gelecek yıl 25 bin yeni öğrenci alacaklarını söyledi.

7 bin bekçi alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarına başladıklarını hatırlatan Bakan Soylu, bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 bekçinin göreve başladığını, 7 bin bekçi alımı için planlamaların yapıldığını, bekçilik için 10 bin kişilik kadro daha açılacağını duyurdu.

2 bin 625 bekçi aktif olarak görev yapıyor

Bakan Soylu, İstanbul’da 2 bin 625 bekçinin aktif olarak görev yaptığını, işlemleri devam edenlerin başlamasıyla İstanbul’da 3 bin bekçinin sokaklarda ve çarşılarda görev yapacağını, böylece polisin devriye yükünün azaldığını ve polis merkez amirliklerinin etkinliğinin arttığını ifade etti.

Suç oranları azaldı

Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29,2 toplamda ise yüzde 17,2 azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, suçları aydınlatma oranlarında ciddi artışlar elde ettiklerini, yeni adımlar attıklarını, atılan adımların karşılığını da huzur olarak, asayiş olarak, can ve mal emniyeti olarak gördüklerini söyledi.

Yeni personel alıyoruz

Var güçleri ile terörle mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Bakan Soylu, "Teknolojiyse teknoloji, silahsa silah, cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, siyasi iradeyse siyasi irade. Hem polisimize, hem jandarmamıza yeni insansız hava araçları, yeni personeller alıyoruz ve bunların bütün alanlarını sıkıştırıyoruz" dedi.