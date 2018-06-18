Bakan Soylu: Demirtaş ölümle tehdit etti

İçişleri Bakanı Soylu, Demirtaş'ın "1 oyluk canları var" sözlerinin kendilerini ölümle tehdit etmek olduğunu söyledi.

Güncellenme 18 Haziran 2018 12:16

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın "1 oyluk canları var" sözlerine değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sözlerin ölümle tehdit olduğunu, Demirtaş'ın ruh halini çok kötü bulduğunu ifade etti.

Demirtaş’ın ruh hali kötü

Soylu, Demirtaş'ın TRT’deki propaganda konuşmasında bizim için 'bir oyluk canları var' dediğini, Demirtaş'ın bu sözlerle herkesi ölümle tehdit ettiğini, ruh halinin de kötü olduğunu söyledi.

İnce’nin mitingine PKK’lar katıldı

CHP'nin dün Sarıgazi'deki mitinginde konuşan Muharrem İnce'yi HDP'liler ve PKK'lıların karşıladığını belirten Soylu, İnce'nin Demirtaş'a gitmesinin diyetini ödediğini, onun hapisten çıkmasını talep etmesinin kutlamasını gerçekleştirdiklerini, gelinen tablonun bu olduğunu belirtti.

CHP’liler HDP’ye oy verecek

Soylu, CHP'nin tuzu kuru bir bölümü olduğunu, mantar tabancası patlasa evlerinden 5 gün çıkamayacaklarını, 1-1.5 civarında HDP'ye oy vereceklerini, bunların sosyal çevrelerinde herkesi suçladığını ama gidip PKK'ya oy vereceklerini söyledi.

Suruç’ta yaşanan olaylar hakkında açıklama

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili de konuşan Soylu, "İbrahim Halil Yıldız esnaf ziyareti yapıyor. 1 liralık çarşılar var. Orada seçim çalışması yapıyor. Esnafa gidiyor. Ben görüntüleri izledim. İbrahim Halil yıldız tek cümle söylemiyor. Karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Ve en sonunda eliyle siz buradan çıkın gidin yapıyor.

“Ben PKK’lıyım siz bu dükkana nasıl girersiniz”

Söylediği sözler arasında 'Ben PKK’lıyım siz bu dükkana nasıl girersiniz. Artık sizin işini bitti' gibi burada söyleyemeyeceğim galiz değerlendirmeleri yaptıktan sonra İbrahim Halil yıldız, müşteriler de var onların içinde bozulmamak için orada incik boncukla uğraşıyor.

“Silahlar sopalar hepsi var"

Sonra İbrahim Halil yıldız arkasını dönüp giderken birisi arkadan vuruyor ve orada arbede başlıyor. Allah'tan İbrahim Halil yıldız kendisini dışarı atıyor ve arbede daha büyük bir hale geliyor. Bir hazırlık olduğu çok belli. Silahlar sopalar hepsi var" dedi.