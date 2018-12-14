Bakan Soylu, dağlardaki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, dağlarda 700 terörist kaldığını, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarının başlayacağını söyledi.

Güncellenme 14 Aralık 2018 17:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağlarda 700 terörist kaldığını, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarının başlatılacağını söyledi.

“Bu coğrafya teröristlerden temizlenene kadar mücadeleye devam”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini belirten Bakan Soylu, Fırat'ın doğusunda da batısında da teröristlerin temizleneceğini, bu coğrafyanın teröristlerden temizleneceğini belirtti.

“Dağlarda toplam 700 terörist kaldı”

Bakan Soylu, komandoların 6 teröristi mağarada sıkıştırdıklarını, dağlarda toplam 700 terörist kaldığını, kışın 5 metre kar olsa bile teröristlerin ensesinde olacaklarını söyledi.

Bacaklarını kırın talimatı vermişti

Aralıksız devam eden uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, daha önce 'Okulların önünde uyuşturucu satıcısını görürseniz kırın' dediğini, şu an bu talimat doğrultusunda hareket edildiği için mücadelenin başarılı olduğunu, 81 ilde Narko timlerinin oluşturulduğunu, bu timlerin daha önce 30 ilde olduğunu belirtti.

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bir baktım uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı yüzde 900'e çıkmış. Eyvah dedim ve Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bana dedi ki, seferberlikle üzerine gidiyorsunuz. Şuan itibariyle Ekim ayının sonunda 941 sayısı, 2017 sayısıdır. 920 sayısı 2016 sayısıdır. Şimdi 317'dir. Yani bunu daha da aşağıya çekmek için büyük bir gayret ortaya koyacağız. Mücadelemizin karşılığını alıyoruz. Dün arkadaşlarımız yine başarılı bir operasyon yaptılar. Sosyal medyada özendirmeye çalışanlara operasyon yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Endişe etmeyin, şuana kadar bu yıl 21 bin 600 uyuşturucu satısını tutukladık. Birlikte el ele, kol kola uyuşturucuya yönelik büyük bir mücadele yapıyoruz. Terör ile nasıl mücadele ettiysek, uyuşturucuyu da silmezsek namertiz, bu kadar da açığız.”