Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı bir olayı anlattı

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden istenen yardıma nasıl cevap verdiğini anlattı.

Güncellenme 01 Mart 2019 11:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; teröristlerin tepelerine binildiğini, hareket kabiliyeti verilmediğini, İHA’lara yeni bir araç yapıldığını, Mayıs'tan sonra dağlarda yürüyemeyeceklerini, bunların hepsini özgüven içindeki Türkiye’nin yaptığını söyledi.

“Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız"

Bakan Soylu, "Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı. Bir güvenlik toplantısındayken ben yanındaydım. Dedi ki, "Zordayım bir takım sıkıntılı olayları başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara ihtiyacım var." Cumhurbaşkanımız notlarını aldı ve kâğıdı bana uzattı. "Bunları verebilir miyiz" dedi ve en yakın zamanda göndermemiz gerektiğinin talimatını verdi. Günlerden Çarşamba saat 17.00. Perşembe saat 18.00'de hem pahada ağır hem de yükte ağır iki büyük kargo uçağı ile beraber, bildiğimiz ülkelerden birisinin başkentine, 25. saatte bizim evlatlarımızla beraber gitti. O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi. Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız" diye konuştu.