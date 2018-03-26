Bakan Soylu: Çarpık iş yapılmasına müsaade etmeyin!

Kaymakamlara hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, meselelere çözüm odaklı yaklaşılması tavsiyesinde bulundu.

Güncellenme 26 Mart 2018 17:51

Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen "106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu" açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

“İdeolojik bir bakış açısı ortaya koyarsak hepimiz, hataya düşeriz"

Özellikli bir dönemin içinden geçildiğini belirten Soylu, "Bu dönem eğer günlük siyasi polemikler çerçevesinden bakmaya kalkarsak hepimiz için ciddi bir hataya düşeriz. İdeolojik bir bakış açısı ortaya koyarsak hepimiz, hataya düşeriz" dedi.

“Yapılacak işler Türkiye’yi daha güçlü kılar”

Kaymakamlara Türkiye'de yönetici olacaklarını hatırlatan Bakan Soylu, yapacakları her işin Türkiye'yi bu el ense çekmelere karşı daha dayanıklı hale getireceğini söyledi.

“Meselelere çözüm odaklı yaklaşmalısınız"

Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesi olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "İşte siz bu görevi Türkiye'nin her yerinde yerine getireceksiniz. Meselelere çözüm odaklı yaklaşmalısınız" dedi.

“Çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmeyin”

Bakan Soylu Kaymakamlardan, çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmemelerini, her şeyin en kalitelisini yapmakla mükellef olduklarını, iş olsun geçiştireyim diye yapılan işlerin kaynaklara, geleceğe zarar vereceğini belirtti.

“Tasarrufa dikkat edin”

Türkiye'de tasarrufun tam anlamıyla yapılması halinde çok daha zengin olunabileceğini belirten Bakan Soylu, tasarrufa dikkat edilmesi gerektiğini, bunun cimrilik olmadığını, popülizme pirim verilmemesi gerektiğini, Popülizmin sonu olmadığını söyledi.

“Kaymakamlığın havasına girmeyin”

Bakan Soylu ayrıca, "Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin. Bazı arkadaşlarımızda bunu görüyorum yeni mezun olmuş kaymakamlığa başlamış bazı arkadaşlarımız kapılarını kapatıyor. Zannediyorlar ki millet zor ulaşırsa daha yüksek, büyük bir kaymakam olur inanın içim parçalanıyor. Arayıp arkadaşlarıma söylüyorum; 'diyorum ki gözünüzü seveyim' benim bir telefonum var. 1994 yılından beri aynı telefonu kullanıyorum. 100 binlerce insanda aynı telefon var. Ulaşabilenler ulaşıyor. Bizim de heyecana ihtiyacımız var. Hizmetkar havasında olun. Bir hayır havuzunun içine giriyorsunuz. Sakın adalet terazinizi şaşırmayın. Şaşırdığınız anda yürüyeceğiniz yolun hiçbir anlamı yoktur. İşiniz zor bir o kadar da kutludur" ifadelerini kullandı.