Bakan Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

İçişleri Bakanı Soylu, Büyükçekmece'de polisin seçmenlere yönelik yaklaşımına dair iddiaların ispatı halinde istifa edeceğini ifade etti.

Güncellenme 13 Nisan 2019 12:03

Habertürk canlı yayınına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti hükümetleri döneminde ise birçok seçim yapıldığını, güvenlik güçlerinin seçim güvenliği için gayret gösterdiğini, Türkiye'de övünülecek en önemli kıymetlerden birinin seçim olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye taahhüdümdür, istifa etmeyen namerttir

Büyükçekmece'de polisin evleri gezerek seçmenlere yönelttikleri iddia edilen sorularla ilgili değerlendirmede bulunan Süleyman Soylu; “Türkiye'ye taahhüdümdür. İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir. Bu kadar açık ve net. Benim istifa etmemden de çok sevinecek CHP'liler de var, HDP'liler de var. Çok net söylüyorum, boş kağıdın altına imzamı atarım. İnfaz yaparken bu kadar acımasız bir şekilde bir infaz ortaya koymayalım” şeklinde konuştu.

Kusurlu sadece polis kardeşim mi?

Büyükçekmece'deki idari ve adli tahkikata işaret eden Bakan Soylu; “Bu olayı yapanın hiç kusuru, günahı yok mu? Kusur ve günah orada sadece bu görevi alan ve gerçekleştirmeye çalışan polis kardeşlerimizin mi? Biraz insaf ve vicdan. Eğer siyasette birisi bir hata yapıyorsa, birisi kazanmak için bütün ilçeleri altüst etmişse bizim yapmamız gereken partisine bakmadan ona karşı topyekün cephe alabilmek. 'Bu yanlış yapılmıştır.' diyebilmek” ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarmanın görevi bu değil

Büyükçekmece'de, vatandaşlar tarafından herhangi polisin tutumuyla ilgili bir şikayet yapılmadığını vurgulayan Soylu, "Ben de iki üç gündür bu tartışmaları takip ediyorum. Böyle bir şeyin olabilmesinin bir akıl tutulması olduğunu düşünüyorum. Bir polisimiz veya jandarma görevlimiz gidip 'Hangi partiye oy veriyorsunuz?' diye sormaz. Çünkü görevi o değil. Hem yükümlülüğü yok hem de böyle bir alışkanlığı yok zaten." dedi.

Seçimin teminatı seçim hakimidir

Maltepe'de oy sayımın yavaşlatılması için müdahale edildiği iddialarının hatırlatılması üzerine Soylu, "Seçim, seçim hakiminin teminatı altındadır. Yürütmeyi o yapar. Seçim hukuku konusunda bilgi sahibiyim. Hiç merak etmeyin, en ufak tereddütte arkadaşlarımız gerekli önlemi alırlar." karşılığını verdi.