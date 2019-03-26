Bakan Soylu: Bunları söylesek uyuyamazlar...

İçişleri Bakanı Soylu; İHA'lara yeni bir yazılım üretildiğini, bu yazılım sayesinde teröristlerin kafalarını bile kaldıramayacağını söyledi.

Güncellenme 26 Mart 2019 11:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Mayıs ayında İHA’lara yeni bir yazılım üretileceğini, bu yazılım sayesinde teröristlerin kafalarını çıkarmayacaklarını, yapılanları kimseye söylemediklerini, bu yazılım ile Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını göreceklerini söyledi.

Sezai Temelli’nin sözlerine tepki

Bakan Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir” açıklamalarını hatırlattı.

Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirdi

Bu sözlere tepki gösteren Bakan Soylu, “Adam çıkıyor ‘Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da, AKP ile MHP’ye kaybettireceğiz’ diyor. Bu memlekette Kürdistan diye bir yer var mı? Madem yok, Kılıçdaroğlu baş olmak için sahaya çıkıp şu anda kuyruk olan Akşener, Temel Karamollaoğlu; edepsiz, ahlaksız, senin o Kürdistan sözünü ağzına tıkarız niye demiyorlar. Adam devam ediyor, adamın yüzünde meymenet yok. Sezai Temelli diyor ki; ‘İmamoğlu ile Yavaş size söylüyorum, kazanacaksanız biz kazandıracağız.’ ‘Pazartesi gününden sonra alacaklarımızı alacağız’ dedi doğru mu? 325 PKK’lı, HDP’liyi kendi listelerine koydular. Her yere adaylarını koydular. Çıkıp diyor ki; alacaklarımızı alacağız. Bugün, yarın nasıl bir protokol imzaladıklarını da milletimiz görecektir” ifadelerini kullandı.

“Murat Karayılan dost, biz onlara düşman”

Bakan Soylu; Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını vurgulayarak, “Güneydoğu ve Doğu’da yakaladığımız huzuru, PKK’ya vurduğumuz darbelerin hıncını almak istiyorlar. Patlayıcı taşıyanın bir belediye meclis üyesi olmasında ne fayda var, Apo için ölüm orucuna yatmış, Apo’nun avukatlığını yapmış adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var. Uyuşturucu taşıyanın, satanın, oradan elde ettiği geliri PKK’ya verecek olanın ne işi var. Karakolu bombalayanın, molotofkokteyli atanın belediye meclis üyeliğinde ne işi var. Karamollaoğlu diyor ki; Ey İçişleri Bakanı, cumhuriyet tarihinin en ahlaksız kampanyasını yapıyorsun. Ben mi ahlaksızım yoksa iki tane milletvekili için rahmetli Necmettin Erbakan’ın milli görüşünü PKK’ya yaslayan sen mi ahlaksızsın. Apo’nun yeğeni Ömer Öcalan günlerden beri Şanlıurfa’da Saadet Partisi ile birlikte kapı kapı geziyorlar. Tezgah büyük. PKK bugüne kadar Adıyaman’a da Şanlıurfaya’da giremedi. Şimdi Saadet Partisini köprü kullanarak oraya girmeye çalışıyorlar. Ne yaptık bu Saadet Partisine, ne yaptık bu İYİ Parti’ye, ne yaptık bu CHP’ye ki biz onlara düşman Murat Karayılan dost, biz onlara düşman Apo dost” dedi.