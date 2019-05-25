Bakan Soylu: Bizi teröristler ve tecavüzcüler listesine koydu!

Bakan Soylu; ABD'nin Bakan Gül ile kendisine ülkeye giriş yasağı koyduğunu hatırlatarak, “Biz Amerika ile niye mücadele ediyoruz?” diye sordu.

Güncellenme 25 Mayıs 2019 14:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin ABD ile mücadele ettiğini, ABD’nin kendisine giriş yasağı koyduğunu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile kendisini teröristler ve tecavüzcüler listesine koyduklarını söyledi.

“Biz Amerika ile niye mücadele ediyoruz?”

Eyüpsultan’da düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Soylu, “Amerika'nın kendisini ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü yaptırım listesine aldığını hatırlatan Bakan Soylu, “Biz Amerika ile niye mücadele ediyoruz? Amerika bize giriş yasağı koydu değil mi? Abdulhamit Bey ile beraber bizi teröristler ve tecavüzcüler listesine koydu” ifadelerini kullandı.

“Hangi tecavüz olayına karışmışlığımız var?”

Amerika'nın kendisini ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü yaptırım listesine aldığını hatırlatan Bakan Soylu, “Biz Amerika ile niye mücadele ediyoruz? Amerika bize giriş yasağı koydu değil mi? Abdulhamit Bey ile beraber bizi teröristler ve tecavüzcüler listesine koydu. Allah’ınızı seversiniz ya. Yani hangi terörizme bulaşmışlığımız, hangi tecavüz olayına karışmışlığımız var? O listeye biz niçin girdik? Şahsımız adına girmedik. Bu ülkeye had bildirmek isteyenlerin ortaya koyduğu bir süreçti. O zaman biz bu kavgayı niçin yapıyoruz? Niçin S-400 mücadelesi yapıyoruz? Madem kendi hakkımızı savunamayacağız” diye konuştu.