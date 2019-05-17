Bakan Soylu: Açıklamayan namerttir!

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sanığının beyanı ile bakanları suçlamasına tepki gösterdi.

Güncellenme 17 Mayıs 2019 15:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'a baskı yapıldığı iddiaları ilgili sözlerini sert ifadelerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ'den tutuklunun beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı' diye ifade edip suyu bulandırmaya çalıştığını ileri süren Bakan Soylu, “Bunları açıklamayan alçaktır, namerttir, şerefsizdir" dedi.

“Biz ne yaptığımız biliyoruz"

Bakan Soylu Abdullah Öcalan'ın görüşme yasağının kaldırılması ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Soylu, "Türkiye'nin terörle mücadelesi devam etmektedir. Bugün sabah Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konuda kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın. Öyle bir anlayış söz konusu değildir. Türkiye girdiği bu yoldan dönmez. Sapla saman birbirine karışmasın. Biz ne yaptığımız biliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Kimse bilinmedik üzerinden senaryo çizmesin”

AK Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz için YSK'ya verdiği bavullar dolu belgede İçişleri Bakanlığı tarafından temin edilen bazı kişisel bilgilerin de olduğu yönündeki iddiaları cevap veren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Kişisel verilerle ilgili eğer bir suç unsuru ortaya konulmuşsa, kimse bilinmedik üzerinden senaryo çizmesin. Özellikle CHP'lilerin bu dönem içerisinde yalan, tezvirat ve dedikodu üzerinden bütün kurumlara yönelik bilerek ve isteyerek saldırıları söz konusu. Bunu şu 1 aylık dönem içerisinde yapılan dedikodular hepimizi üzmektedir. O kadar çok dedikodu üretiyorlar ki işimizin bir bölümü bu dedikoduları yalanlamakla ve doğru bilgiyi vatandaşımızla paylaşmakla geçmektedir. Biz devlet idare ediyoruz. Devletin nasıl idare edildiğini uzun yıllardan beri bu millete göstermeye çalışan bir anlayışın temsilcileriyiz"

“Anlıyoruz ki bu tip insanlar hala revaçta"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'a baskı yapıldığı iddiaları ilgili sözlerine de sert bir şekilde yanıt veren Soylu, "Bir genel başkan, bir FETÖ'den tutuklunun beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı' diye ifade edip suyu bulandırmaya çalışıyorlar. CHP'nin İstanbul adayı ile ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir şerefsizdir. Böyle kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini düşünüyorduk. Anlıyoruz ki bu tip insanlar hala revaçta" şeklinde konuştu.