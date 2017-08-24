Bakan Soylu açıkladı: Kazada ölü sayısı yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısının yükseldiğini açıkladı.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 16:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da bu sabah meydana gelen otobüs kazasına ilişkin, "6 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı, ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok." dedi.

Soylu, bu sabah bir yolcu otobüsünün Eskişehir-Ankara karayolunda köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası tedavi altına alınan yaralıları, Gazi Hastanesi Acil Servisi'nde ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya ziyareti sırasında Ankara Valisi Ercan Topaca, Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Demircan da eşlik etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, sonuçları itibarıyla kendilerini çok üzen bir kaza ile karşıya karşıya kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tam da bayram arefesinde gerek İçişleri Bakanlığı gerek tüm bakanlıklarımızın uzun bayram tatili münasebetiyle aldıkları tedbirleri kamuoyu ile vatandaşımız ile paylaşmak, tüm mesai arkadaşlarımıza görevlilere teker teker intikal ettirmek üzereyken almış olduğumuz bu haber bizi üzdü. Bu tedbirlerin, ne kadar hayati ve önemli olduğunu ifade ettim.

6 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok."

Hastanede tedavi gören başka hastaları da ziyaret ettiğini aktaran Soylu, başka bir trafik kazasında 6 aylık bir bebeğin çocuk koltuğunda emniyet kemeri bağlı şekilde oturduğu için çok az sıyrıklarla kazayı atlattığını gördüğünü vurguladı.

Bakan Süleyman Soylu, bu sabah meydana gelen otobüs kazasında da emniyet kemerini takan yolcuların da çok az sıyrıklarla kazayı atlattıklarına şahit olduklarını dile getirdi.

AA