Bakan Soylu, ABD'nin amacını bu sözlerle anlattı

İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de Türkiye'yi çerçevelemeyi amaçladığını ama başarılı olmadığını söyledi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 11:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, Afganistan'dan Pakistan'a, Afrika hattından Suriye hattına, Ürdün'den Lübnan'a kadar Müslüman coğrafyada ciddi bir istikrarsızlık yaşandığını ifade etti.

ABD, Türkiye’yi çerçevelemeye çalıştı

Bakan Soylu; Fırat Kalkanı Harekatı’nın yapıldığını, ABD’nin Türkiye’ye yap demediğini, Zeytin Dalı Harekatı’nı yaptıklarını, Türkiye’nin bu kapsamda tehdit edildiğini, desteklediği örgütlerle Türkiye’yi yıldırabileceklerini düşündüklerini, ABD’nin uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştığını, Türkiye’nin bu sıkıntıları aştığını, şu an Fırat’ın doğusunda ne yapmaya çalıştığının çok açık net olduğunu, ABD’nin Türkiye’yi Kuzey Irak’ta ve Afrin’de çerçevelemeye çalıştığını söyledi.

ABD’nin amacı Türkiye’nin hareket kabiliyetini daraltmak

ABD’nin Türkiye’yi Fırat'ın doğusunda çerçevelemeye çalıştığını ama buna müsaade etmediklerini söyleyen Bakan Soylu, bu çerçevelemenin asıl nedeninin Türkiye'nin hareket kabiliyetini daraltmak olduğunu, Türkiye'nin çevre ülkeleriyle, dünya ülkeleriyle kurduğu ilişkiyi zayıf bir banda oturtmak olduğunu, ayrıca Türkiye’nin doğruyu söylemesini engellemek olduğunu, Türkiye'nin irtibatlarını mümkün olduğunca kesmek istediklerini belirtti.