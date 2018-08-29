Bakan Soylu: AB, FETÖ konusunda samimi değil

Bakan Soylu, AB'nin FETÖ konusunda samimi davranmadığını söyledi.

Güncellenme 29 Ağustos 2018 19:06

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde önemli bir rol üstlenen Reform Eylem Grubu, 3 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Burada açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB’den FETÖ konusunda aynı samimiyeti göremediklerini söyledi.

“Türkiye, AB taahhütlerini yerine getiriyor”

Bakan Soylu, bu toplantının ülkenin reform iradesini teyit ettiğini, toplantıda olumlu bir hava oluştuğunu, Türkiye’nin bir taraftan AB taahhütlerini yerine getirmeye çalışırken bir taraftan terörle mücadele ettiğini, terör örgütleriyle mücadele iradesinin AB güvenliğiyle de alakalı olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, “AB'ye katılım sürecinde siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 3 Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenmişti. Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015 ve üçüncüsü 11 Aralık 2015 tarihlerinde yapılmıştı” dedi.

“AB, FETÖ konusunda samimi değil”

Türkiye’nin terör açısından çok kritik bir bölgede olduğunu ifade eden Bakan Soylu, yeni dünya düzeninde ülkelerin iç güvenlik meselelerinin başka ülkelerin merkezinde başladığını, Londra'da ağır silah taşıyan özel harekatçıların rahatça dolaşması 21. asırda bir şeylerin dayatıldığını, Suriye'nin, Irak'ın bilindiğini, ülke sınırlarının içinde başka noktalara gitmek isteyenlerin bilindiğini, bir takım farklılaşmaların yaşandığını, FETÖ konusunda AB'den aynı samimiyetin görülmediğini, AB ile işbirliğinin devam ettiğini, bunun görülmesi gerektiğini söyledi.

“Mücadelemiz uluslararası alanda devam etmektedir”

Bakan Soylu ayrıca, “Bunu görmemiz gerekir, bugün oluşan durum milyonlarca insan bir yerden bir yere göç etti. Bu insanların birçoğunun kimliğini, kim olduğunu bilemiyoruz. DEAŞ konusunda Türkiye görevini fazlasıyla yerine getirmiştir. Terör sadece bizim değil, herkesin sorunudur. Türkiye düzensiz göçte nasıl başarı ortaya koyuyorsa, terörle mücadelede de hukuka bağlı mücadele sürüyor. Yoksa bizi linç ederlerdi çok açık ve net. Çifte standartla karşı karşıyayız. Mücadelemiz uluslararası alanda devam etmektedir. Kararlılığımız nettir” dedi.