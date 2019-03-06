Bakan Soylu: 4,5 yılı Türkiye’ye zehir ederler

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden zayıf çıkması durumunda PKK’dan talimat alan ittifakın, 4,5 yılı Türkiye’ye zehir edeceğini söyledi.

Güncellenme 06 Mart 2019 10:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin muhalefet partilerine 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi verdiğini ileri sürdü. Bakan Soylu, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerden zayıf çıkması durumunda HDP ile PKK’dan talimat alan ittifakın, 4,5 yılı Türkiye’ye zehir edeceğini söyledi.

"Muhalefet HDP’ye destek veriyor"

24 Haziran’da HDP’yi Meclis’e sokanın CHP olduğunu belirten Bakan Soylu, bunun sorumluluğunun bu dünyada da öteki dünyada da CHP’nin olduğunu, muhalefetin HDP’ye her yönüyle destek verdiğini tespit ettiklerini belirtti.

94 belediye başkanı neden görevden alındı?

Bakan Soylu; 94 belediye başkanının teröre karıştığı için görevden alındığını, teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı olduğunu, onları görevden almadıklarını ve müdahale etmediklerini, o kişilerin de HDP tarafından dışlandığını, kayyum memnuniyetinin 94 yerde yüzde 65'in üzerinde olduğunu, normal belediyelerde bu kadar büyük bir memnuniyet olmadığını söyledi.

“Beka sorunu” açıklaması

Bazılarının “Türkiye'de beka problemi yok” dediğini dile getiren Bakan Soylu, “15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?” sorularını sordu.

“Görevden alma bir tedbirdir”

Bakan Soylu, görevden almanın bir tedbir olduğunu, iş işten geçmeden müdahale etmek demek olduğunu, bunun içişleri bakanlığının hakkı olduğunu, kanunlar ve devletin bakanlığa böyle bir yetki verdiğini söyledi.

“İçeri girenler belediyeyi yönetemez”

Bu kişilerin terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edildikten sonra hukuken gereğinin yapılacağını da ifade eden Bakan Soylu, bu kişiler hakkında gereğinin yapılacağını, içeri atılanların belediyeyi yönetemeyeceğini belirtti.