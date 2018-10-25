Bakan Selçuk'tan öğretmenlere sürpriz haber!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenler Günü'nde 3600 ek göstergeyle ilgili sürpriz bir haber vereceklerini söyledi.

Güncellenme 25 Ekim 2018 11:15

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili Öğretmenler Günü'nde sürpriz bir haber verileceğini, 5 yaşında ilkokula başlanmayacağını, bu konuda yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Çok büyük bir beklenti oluştu

Görevi aldığından bu yana uyuyamadığını vurgulayan Bakan Selçuk, işe başladığı gün çok büyük bir beklenti oluştuğunu, hiçbir şey vadetmeden bu kadar yüksek bir beklentinin oluşmasının kendi sorunu olmadığını ama ne yapacakları konusunda uyku düzeni kalmadığını, bu durumunda şikayet etmediğini, bu sorumluluğun sadece kendisinin değil, aynı zamanda milletin de sorumluluğu olduğunu belirtti.

Siyaseti beceremem

Bakan Selçuk, siyasetin farklı yetenekler istediğini, kendisinin siyaseti beceremediğini, kendisi gibi insanların siyaset girme azminin çok düşük olduğunu fakat böyle bir durum olmasının yapılacakların yapılması açısından iyi bir şey olduğunu, bu durumun orta vadede Türkiye için daha farklı kazançlara yol açacağını düşündüğünü söyledi.

LGS sistemi hakkında açıklama

Velilerin ve öğrencilerin liseye geçiş meselesini merak ettiklerinin altını çizen Bakan Selçuk, sınavların adının ve tekniğinin değiştirilmesi ile yol alınamayacağını, doğrusunun eğitim sistemi içerisinde bir çocuğun yetenek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mutlu olabileceği bir ortam oluşturmak olduğunu, imkanları en kötü olan okullarla en iyi olan okullar arasındaki farkın çok yüksek olduğunu, haliyle imkanları iyi olan okula hücum olduğunu, bu farkın kapanması durumunda böyle bir sorunun yaşanmayacağını, sistemi sakin bir şekilde değiştireceklerini, sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltacaklarını, LGS sınavından dün örnek sorular yayımladıklarını, hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacaklarını belirtti.

Öte yandan Bakan Selçuk meselenin çocuğu değil, sistemi ölçmek olduğunu söyledi.

“Andımız” tartışması

Milli Eğitim Bakanı'na Olympus'ta devremülkü varmış gibi davrandıklarını belirten Bakan Selçuk, bunun bakanlık değil bir ülke meselesi olduğunu, Andımız tartışmasını ateşlendirmemek gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Öğretmenler Günü’nde müjdeli haber mi gelecek?

Bakan Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili Öğretmenler Günü'nde bir haberleri olacağını, 5 yaşında ilkokula başlanmayacağını, bunu yeniden tanzim etmeleri gerektiğini, gelecek yıl bir düzenleme yapılacağını söyledi.