Bakan Selçuk'tan o eğitime katılanlar için önemli açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İşbaşı Eğitim Programları'nda katılımcılara ödenen ücretlerin de artırıldığını söyledi.

Güncellenme 22 Ocak 2019 13:11

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yapılan düzenlemeye göre; normal iş arayan statüsündekilerin İşbaşı Eğitim Programı'na katılmaları durumunda alacakları günlük ödeme miktarı 61.65 TL'den 77.7 TL'ye, işsizlik ödeneği alanların ise günlük ödemesi 30.82 TL'den 38.85 TL'ye yükseltildi. Programa katılan öğrencilerin ödeme miktarı ise 46.23 TL'den 58.27 TL'ye çıkartıldı. Uygulama 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren İşbaşı Eğitim Programı'na katılım sağlanan günleri kapsayacak” dedi.

En fazla üç ay süreyle uygulanıyor

İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor.

9 ay süreyle düzenlenebiliyor

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

Programlar hakkında detaylar

Programlar; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.