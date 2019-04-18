Bakan Selçuk’tan kıdem tazminatı açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde…

Güncellenme 18 Nisan 2019 12:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Kıdem tazminatına ilişkin, “Tüm sosyal tarafların da uzlaşmasıyla, her tarafın memnun olacağı, mutlu olacağı biz çözüm bulacağımızı vurgulamak isterim” açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, kıdem tazminatına ilişkin; “En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim” dedi.