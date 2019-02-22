Bakan Selçuk'tan flaş EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Selçuk da EYT'lilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Güncellenme 22 Şubat 2019 17:20

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT’lilerle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

"Gündemimizde EYT yok”

EYT’li yaklaşık 4 milyon emekli aday hükümetten gelecek bir açıklama bekliyor. Daha önce Meclis’e de taşınan EYT tasarısıyla ilgili Bakan Selçuk’tan da bir açıklama geldi. Selçuk, EYT’nin gündemlerinde olmadığını söyledi.

“EYT sorunu çözüldü mü?”

EYT ile ilgili gelişmelerin son zamanlarda çok sık aranıyor. Yaklaşık 4 milyon kişi olumlu bir açıklama bekliyor. Seçim öncesi EYT yasa tasarısının Meclis’ten geçeceğini düşünen emekli adayları, “EYT sorunu çözüldü mü?” sorusunun cevabını merakla bekliyor.

Erdoğan’dan sonra Bakan Selçuk’tan da açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da EYT ile ilgili açılama yaptı.

Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında” ifadelerini kullandı.