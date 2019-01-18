Bakan Selçuk'tan EYT'lileri üzecek açıklama

Bakan Selçuk, milyonlarca insanın merakla beklediği 3600 ek gösterge ve EYT konusunda açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 18 Ocak 2019 11:13

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca insanın merakla beklediği 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, EYT’ye dair bir çalışmanın ise gündemlerinde olmadığını söyledi.

Bin liradan aşağı emekli maaşı kalmayacak

Bakan Selçuk, 3600 ek gösterge çalışmalarının Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarla devam ettiğini, bundan böyle 1000 TL’nin altına emekli aylığı olmayacağını, bunun Şubat ayında aylıklara yansıyacağını belirtti.

EYT gündemlerinde değil

EYT hakkında da açıklama yapan Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’den açıklama

Memur-Sen de 3600 ek gösterge konusunda sadece 4 farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir çalışmasının ivedilikle yapılması gerektiğini bildirmişti.