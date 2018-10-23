Bakan Selçuk, eğitimde yapılacak yenilikleri anlattı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okul mahalle spor kulüpleri kurulacağını ve okul yöneticilerine artık daha fazla yetki verileceğini söyledi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 15:02

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı.

Okul yöneticilerinin sorumlulukları arttı

Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildiren Selçuk, okul yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırdıklarını, gelecek süreçte tüm yöneticilerin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacaklarını söyledi.

Mahalle spor kulüpleri kuruluyor

Okul mahalle spor kulüpleri kurulacağını açıklayan Selçuk, "Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz” dedi.

YÖK ile işbirliği yapılacak

Yabancı dil eğitiminin de yeniden yapılandırılacağını bildiren Bakan Selçuk, "Okul yöneticilerinin yetki sorumluluklarını arttırıyoruz. 12 Eylül'den beri öğretmen yetiştirme konusunda belirli bir mekanizmamız var. YÖK ile işbirliği yapıyoruz. Eğitim Fakültelerinin muhakkak değişmesi lazım. Belli sayıda pilot Eğitim Fakülteleri oluşturacağız. Burada uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak. Veriye dayalı yönetim bizim yine kritik unsurlarımızdan bir tanesi. Öğrenme analitiği platformu oluşturacağız" ifadelerini kullandı.