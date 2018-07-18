Bakan Selçuk eğitimde köklü değişiklik için kolları sıvadı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvadı. Peki nasıl bir değişiklik öngördü?

Güncellenme 18 Temmuz 2018 09:47

Yeni sistemin ilk kabinesinde yer alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve başlar başlamaz çalışmalara da başladı. Liselere giriş sistemini değiştirmek için harekete geçen Selçuk'un "Böyle sistem olmaz" dediği ifade edilirken sistemdeki sorunun giderilmesi için komisyon kurduğu öğrenildi.

Liselere giriş sınavları değişecek mi?

Sözcü'nün haberine göre Bakan Selçuk, liselere giriş sınavlarındaki pürüzleri sona erdirmek ve yerleştirmeler sonucu öğrencilerin açıkta kalmaması için komisyon kurdu. Kapsamlı çalışma içine girdiği belirtilen Selçuk'un getirmeyi planladığı sistemle köklü değişikliler yapacağı iddia edildi.

Açıkta öğrenci kalmayacak

Bakan Selçuk, eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı ile çalışılacağını, liseye giriş sisteminde yaşanan sıkıntıların faturasının kendisine kesilmemesi gerektiğini, sorunların giderilmesi ve açıkta öğrenci bırakılmaması için çalışacağını söyledi.

Sendika ve dernek yetkilileri ile toplantı

Bu kapsamda, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Sekreter Musa Akkaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Selçuk'a eğitimin gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar hakkında rapor sunulduğu belirtildi.

Bakan Selçuk’a öneriler sunuldu

Bahsi geçen raporda Selçuk'a sunulan önerilerde; yönetici atarken liyakatin ön planda olması gerektiği, atamalarda yapılan mülakat sisteminin kaldırılması gerektiği, tüm öğretmenleri kadrolu olarak atanması gerektiği, öğretmenlere performans değerlendirme ve rotasyon sisteminden vazgeçilmesi gerektiği, kariyer basamakları ile ilgili yeni yasal düzenleme yapılması gerektiği ve zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlere tazminat ödenmesi gerektiği maddeleri yer aldı.

Öğretmenlere yeni haklar talep edildi

Ayrıca önerilerde, okullarda ne idiğü belirsiz grup, cemiyet, vakıf ya da derneklerin yer almaması gerektiği, öğretmenlere 3600 ek göstergesinin verilmesi gerektiği, hazırlık ödeneğinin tüm çalışanlara ödenmesi gerektiği ve sendikal ayrımcılığının önüne geçilmesi gerektiğinin vurgusu yapıldı.