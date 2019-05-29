Bakan Selçuk: Bir milat olarak değerlendiriyorum!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk eğitim tarihinde milat olacak uygulamayı duyurdu.

Güncellenme 29 Mayıs 2019 12:07

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin bundan sonra müzeleri eğitim ortamı olarak kullanabileceğini ve bunun Türk eğitim sistemi açısından milat olacağını söyledi.

Bakan Selçuk, "Müze eğitimini sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin bir ana sistemin bir alt sistemi olarak görün. Bu günü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum" dedi.

Eğitimde müzeli dönem

Selçuk, toplantıda, tarih ve coğrafya bilincini sadece kitaplardaki metinler, paragraflar olarak görmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz tarihi, coğrafyayı, sosyolojiyi yaşamak için müzelerin önemli olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok aşamadan geçen işlemleri sürdürüyoruz. Bir kaç yıl içinde yüz binleri geçen öğretmenlerimiz müze eğitimi konusunda bir eğitim alma çabası içinde olacak.

“Bir milat olarak değerlendiriyorum”

Bu eğitimin uluslararası bir şekilde genişlemesini amaçladığımızı da belirtmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında yaptığı bu çalışmaların her biri birbirini destekleyici mahiyettedir. Eğitim sistemini bütün alt sistemleri ile eş güdümlü bir şekilde hayata geçirmezsek bazı aksamlar söz konusu olacaktır. Müze eğitimini sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin bir ana sistemin bir alt sistemi olarak görün. Bugünü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum."