Bakan Selçuk affetmedi! O kişiler görevden alındı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS yerleştirmelerindeki hatadan dolayı sorumlu kişileri affetmedi.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 09:22

Yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası yaklaşık 11 aydır bu sistemi kurgulayan Muharrem Kurt, Bakanlık bürokratlarına ve Bakan Ziya Selçuk’u eleştirmişti. Yerleştirmenin algoritmanın değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığı iddia edilmişti.

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti. Bakanlıkta LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin mağdur olmasından dolayı sorumlu olan MEB bürokratları görevlerinden alındı.

Yerleştirme işlemlerinden sorumlu olan Muharrem Kurt’un sağ kolu olarak bilinen Ölçme Değerlendirme Genel müdürü Bayram Çetin ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı da görevden alındı.