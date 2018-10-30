Bakan Selçuk açıkladı! Yeni atama sistemi geliyor

Bakan Selçuk; üniversitelerin eğitim fakültelerine girişleri daha zor hale getirip, öğretmen kalitesinin artırılacağını söyledi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 09:20

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, öğretmen yetiştirmede ve atamalarında köklü değişiklikler yapılacağını söyledi.

Mülakatlarda iyileştirme olacak

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, mülakatlarda iyileştirme olacağını vurguladı.

Öğretmen sistemi baştan ele alınacak

Özel okullarda düşük ücretle çalışan öğretmenlere destek verileceğini belirten Bakan Selçuk, öğretmen sisteminin baştan ele alınacağını ifade etti.

12 Eylül’den bu yana düzenleme olmadı

Bakan Selçuk, öğretmenlerin geldiği kaynadığın düzenleneceğini ifade ederek, “12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme sistemi köklü bir değişikliğe uğramamış. Öğretmenin geldiği kaynağı düzenlemeliyiz” dedi.

“Çıtayı yükseltip, az sayıda öğrenci mezun etmeliyiz”

Eğitim fakültelerini tercih eden öğrencilerin daha yüksek puanlarla girmesi için birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çeken Bakan Selçuk, “Çıtayı yükseltip, az sayıda öğrenci mezun etmeliyiz. Şu anda 40 binin üzerinde öğrenci mezun oluyor. Daha az sayıda öğrenciyle eğitimde istihdamı iyileştirmek mümkün. Eğitimin niteliğinin arttığı durumlarda öğretmen adaylarının gelir seviyesinin artması gibi başka olasılıklar olacak. Orta vadede yüksek lisans yapmayanın öğretmen olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.