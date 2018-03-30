Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeronlara bir müjde daha!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron işçileriyle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Güncellenme 30 Mart 2018 17:29

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2017 Ödül Töreni"nde konuştu. Bakan Sarıeroğlu, işçilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Algı operasyonuna maruz kalındı

Bu hafta taşeron konusunun "son viraja girdiği"nin" altını çizen Sarıeroğlu, "Çalışmalarımızda Allah'a çok şükür büyük bir aksaklık yaşamadık. Biraz algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Yüzde 10 ücret artışı olacak

Bakan Sarıeroğlu, dün akşam itibarıyla 4C'den 4B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda olduğunu, yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4C'den 4B'ye emekçilerin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirilmiş olunacağını, ücretlerinde yüzde 10 artış yaptıklarını, izin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceklerini, dün yapılan Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attıklarını söyledi. Bakan Sarıeroğlu ayrıca bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.