Bakan Sarıeroğlu'ndan 'taşeron' açıklaması

Bakan Sarıeroğlu, "Bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızın kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacağız" dedi.

Güncellenme 13 Kasım 2017 16:20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu sene bitmedentaşeronda çalışan vatandaşların kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacaklarını söyledi.

Sarıeroğlu, AK Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığının Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Erdemliler Hareketi" olarak 14 Ağustos 2001 yılında büyük hayallerle yola çıktıklarını, AK Parti'nin Türkiye'yi ileriye götürme hayalinin hiç bitmediğini bildirdi.

AK Parti'nin karşısına bugüne kadar birçok zorluğun çıkartıldığını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"16 yıldır, milletimiz için uğraşıyoruz. Bu süreçte önümüze çıkartılan engellerle de mücadele ediyoruz. Enerjimizi başka işlere harcamamız için uğraşanlar oldu. Partimizi kapatmak istemeleri, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci bunlardan birkaçı. Sizden aldığımız güçle hepsinin üstesinden geldik. Önümüze çıkartılan bunca engele rağmen hedefimizden hiç vazgeçmedik."

"Şu anda 5.2 oranında büyümeye devam ediyoruz"

Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek 15 Temmuz gecesi Türk milletinin destan yazdığını ifade etti.

Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir ülke düşünün 15 Temmuz gibi bir ihaneti geride bırakıyor, ardından terör örgütü ile mücadeleye başlıyor. O da yetmiyor, DEAŞ'ı, PKK'sıyla mücadele ediyor, diğer taraftan da El-Bab'ta Fırat Kalkanı operasyonunu yapıyor. Bu da yetmiyor projelerini sürdürüyor. Şu anda 5.2 oranında büyümeye devam ediyoruz. Ekonomik olarak ülkemize zarar vermek isteyen güçlerle karşı karşıya geliyoruz. Diğer yandan sınır güvenliğimiz, ülkemizin bütünlüğünü sağlamak için operasyon yapıyoruz, Hain terör örgütü PKK ile mücadelemizi sürdürüyor, bir yandan da birlik beraberlik içinde hep birlikte üreterek, çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz."

"Şu an bütün dünya ülkeleri 'bu nasıl oluyor' diye şaşkınlık içindeler"

Türkiye'nin büyümesinin engellenemeyeceğine dikkati çeken Sarıeroğlu, büyümeyi sürdüreceklerini belirtti.

Sarıeroğlu, "Şu an bütün dünya ülkeleri 'bu nasıl oluyor' diye şaşkınlık içindeler. Bizim yaşadığımız süreci başka bir ülke yaşasaydı inanın ayağa bile kalkamazdı, sokağa dahi çıkamazdı. Bizi hedefimizden döndüremiyorlar, bunun için de ne yapacaklarını bilemeyip çıldırıyorlar. Çıldırmaya, ne yapacaklarını bilememeye devam edecekler. Biz, geçmişi, tarihiyle kadim bir milletin çocuklarıyız. Daha çok çalışıp, ülkemizin daha çok gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. İnanılmaz bir konjonktürden geçiyoruz. Bu süreçte ülkemizin sıkıntı yaşamadan geçmesi için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşeron süreci

Sarıeroğlu, taşeron sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve gündemlerinde taşeron süreci olduğunu vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Taşerondaki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. Göreve geldiğimizde hemen çalışmaya başladık. Konuyu farklı mecralara çekmeye çalışan kesimler var ama Sayın Başbakanımız grup toplantısında gerekli açıklamayı yaptı. İnşallah bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızı kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacağız."

Son 10 yılda 6,5 milyon kişiyi işe yerleştirdiklerine işaret eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 5,2 oranında büyüme oranına sahibiz. Bu büyüme oranının istihdama yansıması için elimizden geleni yağacağız. İŞKUR çok önemli bir kurum. 2002'de 20 bin kişiyi işe yerleştirmiş. Ekim ayındaki rakamları aldım 900 bin kişiyi işe yerleştirmiş. Türkiye'nin gelişimini bu rakamlardan görebiliriz. Son 10 yılda 8 milyon kişi iş gücü piyasasına girmiş bunun 6,5 milyonuna iş bulmuşuz. Bunun da 3,5 milyonu kadın. Bu rakamlar neredeyse bir Avrupa Birliği ülkesinin nüfusuna denk. Bu rakamlarla ilgili manipülasyon yapmaya çalışıyorlar ama kim ne derse desin rakamlar nettir. Türkiye 10 yılda 6.5 milyon insana istihdam sağlamıştır. İstihdam seferberliği kapsamında son 1 yılda 1 milyon 300 bin kişiye istihdam yaratmıştır. Bu yerilecek değil alkışlanacak bir performanstır. Dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir."