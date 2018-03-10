Bakan Sarıeroğlu'ndan kritik "taşeron" açıklaması!

Bakan Sarıeroğlu, "Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın."

Güncellenme 10 Mart 2018 13:43

Taşeron işçilerinin alımı için yapılan mülakatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torun sayısı gibi soruların sorulduğu iddiasına yönelik açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Komisyonlardaki yetkili arkadaşlarımıza sesleniyorum: Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın" dedi.

Büyük şikayetler yok

Malatya Büyükşehir Belediyesine yaptığı ziyarette konuşan Bakan Sarıeroğlu, sınav komisyonlarından kendilerine gelen çok büyük şikayetlerin olmadığını, bazı medya kuruluşlarında 'Farklı sorular soruluyor' diye haberler çıktığını söyledi.

Titizlikle çalışılmalı

Komisyonlardaki yetkililere seslenen Sarıeroğlu, çok temiz ve önemli bir iş yapıldığını, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişimde olunmaması gerektiğini, aynı titizlikle çalışılması gerektiğini belirtti.

İş dışında başka sorular sorulmamalı

Bakan Sarıeroğlu, sınav komisyonlarında sadece işle ilgili soru sorulması gerektiğini, iş dışında soruların sorulmaması gerektiğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer soru sorulursa buradan ben taşerondaki kardeşlerime sesleniyorum, itiraz etsinler, biz onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın kesin talimatı var. Bizim ortaya koyduğumuz bir genelgemiz, çalışma usul ve esaslarımız var. Buna aykırı davrananlarla ilgili gereği yapılacaktır."