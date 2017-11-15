Bakan Sarıeroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na SGK cevabı!

Kılıçdaroğlu'nun adı kendi döneminde SSK olan SGK'nın eskisinden daha kötü olduğu yorumuna Bakan Jülide Sarıeroğlu cevap verdi.

Güncellenme 15 Kasım 2017 15:14

İşçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin sosyal diyalog yaklaşımıyla artırılması projesi kapanışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı Sosyal Güvenlik Kurumu eleştirilerine yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz, sosyal diyalogla birlikte yürütülen, şu anda Türkiye açısından temel nitelikte bir SGK'ya sahibiz. Dünyada örnek gösterilen bir modeli işletiyoruz.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu andaki SGK'nın yapısıyla alakalı olarak, kendisiyle de ilgili bir kıyaslama yaparak bazı ifadelerde bulundu. İnanın ben şaşkınlıkla izledim.

SGK, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa başka hiçbir dönemde batmaz." dedi.