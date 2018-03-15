Bakan Sarıeroğlu'ndan kanser hastalarına müjdeli haber!

Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınma süreci hakkında değerlendirmeden bulunurken kanser hastaları için de müjdeli bir haber verdi.

Güncellenme 15 Mart 2018 12:59

Bir televizyon kanalında gündemi değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınma süreci hakkında konuştu.

4C personeli de 4B’ye geçecek

Bakan Sarıeroğlu, süreçlerin tamamını tamamlayan kurumların olduğunu, her yerdeki sayının da aynı olmadığını, Bakanlığın tavsiye niteliğinde takvim yayınladığını, 2 Nisan'ın son tarih olduğunu, 3 Nisan'da kadroya geçişler yapılacağını, bu sürecin önemli olduğunu, şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadığını, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini, 4C'deki personelin 4B'ye geçişiyle ilgili de çalışıldığını, işe alım süreçleriyle ilgili olarak belediye iştiraklerinde de yeni bir modele gidildiğini, şirketlerle ilgili süreçlerle alakalı bazı hususların olduğunu, belediyeler, il özel iradeleri yakınen takip ettiğini, bunların da 3 Nisan'a kadar netleşeceğini belirtti.

Ebeveynler okul çağına kadar yarı zamanlı çalışacak

Memur anne-babaların yarı zamanlı çalışmasına yönelik yönetmelik hakkında konuşan Bakan Sarıeroğlu, "Yasal düzenlemesi yapılmış, yönetmelikle ilgili Başbakanlığa ilettik. İstişare sürecinde bazı görüşler istendi. Kapsamı geniş bir düzenleme. Görüş istenen konularla ilgili süreçler tamamlanma aşamasında. Kısa süre içinde kamu çalışanı ebeveynlerle ilgili düzenleme nihayete erdirilecek. Ebeveynler okul çağına gelene kadar yarı maaşla yarı zamanlı çalışabilecek. Bu bir tercih olacak" ifadelerini kullandı.

Kanser hastalarına ilaç müjdesi

Yerli ilaçlarla ilgili çalışma başlatıldığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kanser hastaları için bir ilaç müjdesi verdi. Sarıeroğlu ayrıca, "4 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık" dedi.