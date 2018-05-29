Bakan Sarıeroğlu'ndan emeklilere bir müjde daha!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilerin maaş ve ikramiyesinin bayramdan bir hafta önce verileceğini duyurdu.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 10:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilerin maaş ve ikramiyelerin bayram nedeni ile daha erken bir tarihe alındığını açıkladı. Sarıeroğlu ayrıca, emekli maaşı ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söyledi.

Bin TL ikramiye verilecek

SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşların, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerinin de olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, bu haberin onlar da ilgilendiren çok önemli bir müjde olduğunu, 1000 TL'lik ikramiye ödemesi olacağını, Haziran'ın ilk haftasında ödeme yapılacağını ifade ettiklerini, 15-17 Haziran tarihleri arasında Ramazan Bayramı olduğunu söyledi.

Ödemeler bir hafta önce yapılacak

Bakan Sarıeroğlu, bayram öncesi vatandaşları rahatlatmak adına hem emekli maaşlarının ödemelerini hem ikramiyelerin ödemelerini bir hafta önce yapmaya karar verdiklerini, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin 7 Haziran 2018'de ödeneceğini, SSK emeklilerinin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceklerini belirtti.

Bakan Sarıeroğlu, "Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.