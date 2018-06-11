Bakan Sarıeroğlu'ndan çok kritik emekli ikramiyesi açıklaması

Bakan Sarıeroğlu, emeklilere bin TL ödeme yapıldığını, bazı emeklilere aldıkları maaş oranında ikramiye verildiğini ve bu konuda algı operasyonu yapıldığını söyledi.

Güncellenme 11 Haziran 2018 08:59

Emeklilere yatırılan bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bayram ikramiyesi ödemesinde de ilk gündem itibaren şunu ifade ettik, hisseleri oranında dul ve yetim aylığı alanlar ki bu emekli maaşı değildir, tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Dul ve yetim aylığı alanlara ilgili kanundaki hisseleri oranında ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

Emeklilere net bin TL ödendi

Bakan Sarıeroğlu, son günlerde bazı cumhurbaşkanı adaylarının emeklilere ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştığını ve yanlış söylemler içinde olduklarını, bununla ilgili de bir sürü bilgi kirliliği bulunduğunu, şu anda emeklilerinin tamamına net olarak bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildiğini, bunun dosya bazlı yapılan bir düzenleme olduğunu, bu dosya bazında her dosyanın bin lira olduğunu belirttiklerini, burada herkese bin lira yattığını söyledi.

Bazı emeklilere oranları kadar ödeme yapıldı

Ölüm aylığı ödemesi de gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Sarıeroğlu, ölüm aylığı bağlarken de dosya bazlı bir çalışma olduğunu, kişilerin maaşlarının esas olduğunu, bu maaş üzerinde eşine yüzde 50 oranında, anne ve babasına yüzde 25 oranında çocukları varsa yüzde 25 oranında bu ölüm aylığının dağıtımı söz konusu olduğunu, bunların tamamının Sosyal Güvenlik mevzuatında açıkça yazıldığını, bu bayram ikramiyesi ödemesinde de ilk gündem itibaren dul ve yetim aylığı alanlar ilgili kanundaki hisseleri oranında ödemelerini gerçekleştireceklerini söylediklerini, iş kazasına maruz kalanlara ise kazalardaki almış oldukları mağduriyet derecesiyle orantılı olarak bu ödemelerin yapılacağını söylediklerini, yapılan algı çalışmasını kınadığını belirtti.