Bakan Pekcan'dan tarım sektörünü sevindirecek haber

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın tarıma dayalı sektör ihracatçılarına yıl sonuna kadar 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacağını söyledi.

Güncellenme 22 Kasım 2018 11:43

Yazılı açıklama yapan Bakan Pekcan, istihdam ve sanayide stratejik öneme sahip tarım sektörünün, gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye dış ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Bakan Pekcan, tarım sektörüne ve ihracata artı değer kazandırılması amacıyla Türk Eximbank'ın tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olmasının kararlaştırıldığını, bu kapsamda, sektörde özellikle mevsimsel alımlar ve alım dönemleri itibarıyla finansmana ihtiyacın yoğun olduğu dönemler için "Mevsimsel Kredi Destek Programı"nın uygulamaya konulduğunu vurguladı.

Pekcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Eximbank, yeni başlattığı Mevsimsel Kredi Destek Programı ile yıl sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalarımıza 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacak. Bu kapsamda tarım ürünleri ihracatçılarımızın Türk Eximbank'tan kredi taleplerine öncelik verilecek ve önümüzdeki yıllarda Mevsimsel Kredi Destek Programı uygulamasına devam edilerek, tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı artırılacak.

Ülkemiz ihracatçılarına 12 şube ve 14 irtibat bürosuyla hizmet veren Türk Eximbank, tarım sektöründe faaliyet gösteren ihracatçıların uygun finansman olanaklarından azami faydalanmasına büyük önem vermektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen firma ziyaretleri, toplantı, seminer eğitim gibi faaliyetleriyle Eximbank, desteklerini firmalarımıza etkin şekilde tanıtmaktadır."