Bakan Pekcan'dan önemli açıklamalar

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermenin her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar vereceğini söyledi.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 15:11

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, finansal temeli olmayan konjonktürel krizlerin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerektiğini, Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermenin her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar vereceğini savundu.

Türkiye, cazip ülke olmaya devam ediyor

Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı’nda konuşan Pekcan, çağdaş hukuk devleti geleneği, güçlü demokrasi kültürüyle hızlı ekonomik büyüme ve kalkınma ivmesini sürdüreceğini, genç nüfusun ve dinamik ekonomisiyle Türkiye'nin başta kendi bölgesinde olmak üzere küresel ekonomiye büyük katkı sunduğunu, Türkiye'nin iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip bir ülke olmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye ve ABD tüketicisine zarar veriyor

Pekcan, Türkiye’nin her zaman iş birliği ve istikrardan yana olduğunu, ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerektiğini, Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermenin her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar vereceğini belirtti.

Dengeli bir ticaret söz konusu

Türk demir-çelik sektörünün ABD'ye bir tehdit oluşturmadığını belirten Pekcan, bu sektörde iki ülke arasında dengeli bir ticaretin olduğunu, farklı ülkelerin Türkiye üzerinden ABD'ye ürün sevkiyatı yapma imkanı olmadığını ifade etti.

Ortaklık sürmeli

Pekcan, bu kapsamda, ABD’nin demir ve çelik konusunda Türkiye ile ortak hareket etmesi gerektiğini, Türkiye’nin haksız önlemlerle karşılaştığı sürece uluslar arası ticaret hukukundan kaynaklı haklarını kullanarak mütekabiliyet uygulayacağını, kendi ekonomik çıkarlarını koruyacaklarını, iki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edeceğini, mevcut durumda iki ülke arasında kayda değer bir ticaret ve yatırım ilişkisi bulunduğunu, bu ortaklığın güçlenerek sürmesini arzu ettiklerini söyledi.

Yeni dönemde ülkenin daha fazla katma değer odaklı, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona yönelik bir dönüşümden geçeceğini belirten Pekcan, söz konusu dönüşüm sürecinde, ABD'li firmaların ve sermayesinin önemli roller üstlenebileceğine dikkati çekti.