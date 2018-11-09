Bakan Pekcan açıkladı! Zeytin Dalı Gümrük Kapısı resmen faaliyette

Ticaret Bakanı Pekcan, Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 8 Kasım itibarıyla faaliyete girdiğini açıkladı.

Güncellenme 09 Kasım 2018 12:02

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 8 Kasım 2018 tarihi itibarıyla faaliyete geçtiğini söyledi.

“14 milyondan fazla ürünün Türkiye’ye girişi engellendi”

Bakan Pekcan, 500 milyon adet üründen temsilen alınan numuneleri teste gönderdiklerini, uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün Türkiye'ye girişinin engellendiğini belirtti.

“Haksız fiyat artışına ceza”

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 8 Kasım itibariyle devreye girdiğini belirten Bakan Pekcan, döviz kurundaki yükseliş gerekçe gösterilerek yapılan haksız fiyat artışı kapsamında 81 bin 666 ürünün denetlendiğini ve 1612 firmaya idari para cezası verildiğini söyledi.

Kaçak ürünlerle mücadele

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları hakkında konuşan Pekcan, 31 Ekim itibariyle 43,7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalandığını, yılın ilk 10 ayında yaklaşık 11 bin ton kaçak akaryakıt tespit ettiklerini belirtti.