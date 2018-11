Bakan Pakdemirli'den et ithalatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, vatandaşların 2002'de 6 kilo et yediğini, şu an ise 15 kilo yediğini söyledi.

Güncellenme 13 Kasım 2018 16:13

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını; et yerine balık, tavuk, hindi, yenmesi durumunda bu işin çözüleceğini, 2002'de vatandaşların 6 kilo et yediğini, şu an ise 15 kilo yediğini söyledi.

Hayvan sayısında eksik var

Bakan Pakdemirli, et ithalatının Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri olduğunu, bugüne kadar senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapıldığını, bugünlerde çok ihtiyaç yok gibi görünse de hayvan sayısında bir miktar eksik olduğunu belirtti.

“Et yerine balık tüketelim"

Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiği olmadığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım, işin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40'ına kadar kuzu, 40'ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim" dedi.

“1 milyar dolar olan balık ihracatının, 2 milyar dolara çıkarılması gerekiyor”

Bakan Pakdemirli, yıllık ortalama 1 milyar dolar olan balık ihracatının 2 milyar dolara çıkarılması gerektiğini, bu işin yapılabilirliği olduğunu, biraz daha agresif stratejiyle Türkiye'nin dünyanın balık üssü haline gelebileceğini, 280 bin ton olan su ürünleri üretiminin 2023'te 600 bin tona ulaşması talimatı verdiğini, bu hızla gidilmesi durumunda 2023 olmadan 600 bin tona çıkılabilineceğini, 2002'de yıllık 6-7 kilogram balık yendiğini, bu rakamın etle aynı olduğunu, şu an ise 5.5 kilograma düştüğünü ifade etti.