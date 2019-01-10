Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjdeli haber

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak tarihleri arası yapılacağını söyledi.

Güncellenme 10 Ocak 2019 12:18

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; çiftçilere yapılacak buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak’ta yapılacağını, 438 bin 284 hayvan bakıcısına 522 milyon lira ödeneceğini söyledi.

Yarın ödeneme başlıyor

Destek ödemesinin ayrıntılarını da paylaşan Bakan Pakdemirli; buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdiklerini, birinci grupta 263 bin 519 yetiştiricinin 320 milyon TL tutarındaki desteklemesini yarın saat 18.00 itibariyle ödeyeceklerini belirtti.

Tarım ilaçlarında yüzde 15 indirim yapılacak

Bakan Pakdemirli, sanayicilerin gelecek dönemde tarım ilaçlarında indirime gideceğini, tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştüklerini, sanayicilerin gelecek dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gideceğini söyledi.

"Kenevir üretim alanlarını büyüteceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı kenevir üretim alanlarının artırılması konusuna da değinen Pakdemirli "Kenevir üretim alanlarını büyüteceğiz" diye konuştu.

Hayvan küpe bedellerini bakanlık karşılayacak

Bakan Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini artık bakanlık olarak biz karşılayacağız” dedi.