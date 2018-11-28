Bakan Pakdemirli, vatandaşları bu konuda uyardı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, gıda güvenliğine dair yaptığı açıklamada 'organik hologram'a bakmadan ürün almayın uyarısında bulundu.

Güncellenme 28 Kasım 2018 09:38

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda güvenliğine dair yaptığı açıklamada vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Hologram uyarısı

'Organik hologram'a bakılmasını tavsiye eden Pakdemirli, açıkta satılan süt, zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması gerektiğini, bu ürünlerin organikliğe, köye, çiftliğe, kırsala olan özlemi sembolize ettiğini, bu ürünlerin her zaman çok iyi niyetli olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Sertifika uyarısı

Bakan Pakdemirli, organik ürün tüketmek isteyenlerin 'organik sertifikası'nı mutlaka araması gerektiğini, ambalajlı ürünlerin mutlaka arkasını çevirip 'organik hologramı'nı görmek gerektiğini, laboratuvarların dünya çapında uluslararası standartlarda işler yaptığını belirtti.

Soğan denetimleri devam edecek

Soğan depolarına baskınların ve denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, önemli olanın vatandaşlara sürekli doğru fiyatlarla gıda sağlanması gerektiğini, bu fiyatların spekülatif olmaması gerektiğini söyledi.