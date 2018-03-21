Bakan Özlü'den "yerli otomobil" açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışmasının bitmek üzere olduğunu, şirket kurup CEO ataması yapılacağını belirtti.

Güncellenme 21 Mart 2018 12:44

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Fairmont Quasar Hotel'de düzenlediği 44'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere, bir CEO ataması yapacağız bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"AB standartlarında olacak"

Bakan Özlü bir basın mensubunun, "TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) sanayi üretim endeksiyle ilgili hesaplama yöntemini değiştirdi. Neden böyle bir değişikliğe gidildi" şeklindeki sorusuna "TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getiriyor. Dolayısıyla hesaplama yöntemlerimiz AB standartlarında olacak" ifadeleri ile cevap verdi.